Casa Regala, Dragnea si Tariceanu, ”grup infractional organizat”

Gheorghe Funar a reclamat la DNA incercarea de jefuire a statului roman prin institutionalizarea Casei Regale – statut care ar acorda sotilor Duda folosirea gratuita a Palatului Elisabeta pentru urmatorii 49 de ani, asta pe langa alte si alte beneficii.

Funar a depus o plangere penala in care ii acuza pe presedintii celor doua Camere parlamentare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca au constituit impreuna cu reprezentantii Casei Regale ”un grup infractional” care urmareste ”jefuirea statului roman” de 25 de milioane de euro anual. Suma a fost calculata de Funar si reprezinta contravaloarea inchirierii si intretinerii Palatului Elisabeta – care urmeaza sa fie dat in folosinta gratuita Casei Regale daca statutul acesteia se va schimba odata cu adoptarea legii initiate si promovate de Dragnea si Tariceanu. Gheorghe Funar sustine ca acesti doi lideri politici au apelat la ”fals in inscrisuri, abuz in serviciu si trafic de influenta” in promovarea legii menite sa asigure un viitor roz-bombon, pe bani publici, principesei Margareta si distinsului sau sot Duda intaiul, motiv pentru care cere procurorilor DNA sa ancheteze toata tarasenia. Remintim ca, din motive total diferite, si monarhistii sadea s-au declarat impotriva legii care urmareste institutionalizarea Casei Regale. Un statut care nu ajuta cu nimic imaginea Casei Regale (dimpotriva chiar), dar ii scuteste de cheltuieli imense pe cei doi consorti Duda. Un cuplu semi-regal preocupat, dupa cum demonstreaza actiunile din an, doar de eliminarea concurentei in ceea ce priveste mostenirea averii detinute de Regele Mihai.