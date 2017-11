Casa Regala: despre Rege mai putin, despre jeepuri mai mult

De o buna perioada de timp Casa Regala informeaza despre starea de sanatate a Regelui Mihai, de fapt niste comunicate din care nu pricepi mai nimic: din primavara tot aflam ca Majestatea Sa este „fragil, dar stabil” si „insotit de doua maici ortodoxe”. Cam atat, concret. Ultimele vesti despre ultimul monarh din tarile Europei de Est sunt proaste(si superficiale), in schimb Casa Regala crede ca pe romani ii intereseaza mai mult soarta jeepurilor lui Mihai.