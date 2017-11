Casa Regala, de la FSN la PSD +ALDE. Si gata!

Se vede treaba ca banutul republican nu displace deloc cuplului care trebui sa mosteneasca tronul Romaniei. Ce Casa Regala mai poate fi aceea care are acelasi statut cu, sa zicem, o agentie guvernamentala. E ca si cum ai pune egal intre Grindeanu de la ANCOM si Regele Mihai, ceea ce este o insulta fara margini. O “lezmajestate” sau “crimen laesae majestatis”, daca vreti.

Ciudat destin a mai avut si inca mai are Casa Regala a Romaniei. In anii razboiului, nu mai vorbim, abdicarea si exilul le-am asimilat fiecare cum am putut, din carti cu istorie masluita sau din povestile traitorilor acelor vremi.

Pe cale de disparitie

Dupa '90, sarmanul nostru Rege a fost alergat de cozile de topor ale atotputernicului FSN in pofida dorintei romanilor de a– si vedea si cinsti suveranul. Culmea, mai tarziu, PSD a negociat niste bunuri contra unei linisti politice cel putin ciudate pentru ca acum acelasi PSD, intarit cu sase la suta ALDE, sa-i faca propunerea care va duce la bun sfarsit dorinta bolsevicilor din '47. Transformarea Casei Regale intr-o forma goala de continut, cu personaje platite de stat, ca orice functionar public. O inimaginabila injosire. Am avea ceva unic in lume: o Casa Regala republicana daca se poate spune asa aberatie … Daca, in lipsa Regelui, principesa Margareta si Duda sa achieseaza la aceasta propunere, gaura de pe tricolor, acolo unde ar fi trebuit sa stea stema regala, se va muta si pe blazonul Casei Regale de Romania. Dar asta nu va fi tot. In acest caz, si cei mai infocati monarhisti se vor indeparta de Palatul Elisabeta devenit un sediu fara insemnatate, precum cel al unui minister, sau al ANCOM, ca sa ramanem in idee. Acest gest ar inchide definitiv cercul pornit odata cu abolirea legii salice, si continuata cu expulzarea miseleasca a lui Nicolae, si cu scandalul inscenat la Aubonne. 2017, cu numai cateva luni inainte de Centenar, poate fi anul de gratie a spulberarii sfantului simbol al regalitatii in Romania.

Nicolae, revendica-ti tronul!

Si iarasi ajungem la Nicolae. Nepotul regelui Mihai, si cel ce poate salva monarhia in Romania. Conform spuselor bunicului sau, “daca destinul il va chema intr-o zi sa domneasca peste Romania, Nicolae va trebui sa isi indeplineasca indatoririle”. A cam sosit vremea, printule! Numai poti sta deoparte. Esti, practic, ultima speranta a Regelui si a poporului, inainte ca restul printeselor sa se transforme in umili functionari ai Republicii. Ti-o cere legea salica, printule! Ti-o cere Constitutia din ’23 si constiinta bunicului tau. Iesi la lupta, nu vei fi singur, Principe al romanilor. Un plebiscit, cum spunea Regele Mihai, ar consfinti asta in veacul vecilor. E destinul care te cheama, Nicolae Rex!