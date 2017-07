Casa Alba, pregatita sa-l loveasca pe Putin

Un acord de principiu a fost gasit in Congres pentru a vota, saptamana aceasta, noi sanctiuni impotriva Rusiei dar si a Iranului si Coreei de Nord. Trump pare in favoarea initiativei, cu toate ca afirma ca vrea dezghet cu liderul Federatiei Ruse.

Senatul a adoptat in 15 iunie propunerea sanctiunilor dar textul era blocat in Camera reprezentantilor care, in urma negocierilor, va vota astazi textul de lege privind sanctiunile impotriva celor trei tari. Impotriva Rusiei, pentru ingerinta in prezidentialele americane si anexarea Crimeei. Textul a facut obiectul unei rezistente la Casa Alba pentru ca urmareste si a-l lega de maini pe Trump (suspectat de simpatii pentru Vladimir Putin) in eventualitatea ca acesta vrea sa diminueze sau sa ridice sanctiunile existente impotriva Moscovei. ”Sustinem legislatia actuala si vom continua sa lucram cu Senatul si Camera pentru a impune aceste sanctiuni severe contra Rusiei, pana cand situatia din Ucraina nu va fi pe deplin rezolvata”, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders. Dar directorul de comunicare al aceleiasi Case Albe, Anthony Scaramucci, nu a fost la fel de categoric si nu a indicat precis daca Donald Trump va promulga sanctiunile, in caz ca vor fi adoptate. ”Nu a decis inca daca va semna sau nu”. Balbaiala nu a scapat presei, care a cerut clarificari. ”Este greseala mea. Urmariti ce a declarat Sarah (Sanders), pentru mine este o informatie noua”, a rectificat Scaramucci. Chiar si in cazul unei opozitii din partea lui Trump, Congresul ar putea surmonta veto-ul presedintelui american cu o majoritate de doua treimi.

Ingrijorare in Europa

Pe batranul continent, initiativa Congresului a fost primita cu ingrijorare, un purtator de cuvant al Comisiei Europene subliniind ca textul de lege american ”era motivat in principal de consideratii interne”. ”Sanctiunile sunt eficiente cand sunt coordonate. La ora actuala, regimurile sanctiunilor (impotriva Rusiei) sunt coordonate”, a declarat oficialul Comisiei Europene exprimandu-si ingrijorarea ca noile sanctiuni americane ar putea avea ”consecinte nedorite”. In special Berlinul a protestat impotriva includerii pe lista sanctiunilor proiectul gazoductului Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania trecand prin marea Baltica. Sanctiunile ar putea afecta multe companii europene care lucreaza cu Rusia in domenii maritime, miniere, financiare, feroviare etc. De altfel, Germania acuza Washingtonul ca incearca sa favorizeze firmele americane pedepsind prin sanctiuni marile grupuri europene angajate in proiectul Nord Stream 2.

Kremlin: O masura extrem de negativa

Noile sanctiuni pe care Congresul urmeaza sa le voteze astazi sunt ”contraproductive” si ”dauneaza” Moscovei si Washingtonului, a estimat ieri purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov. ”Dauneaza nu numai intereselor bilaterale dar si tarilor terte cu care Rusia mentine si dezvolta relatii bilaterale”, a adaugat Peskov. Moscova continua sa considere sanctiunile ca o masura ”extrem de negativa”, ”mai ales cand este vorba de initiative ce emana din Congresul american”.

Ginerica recunoaste patru contacte cu rusii

Jared Kushner, ginere si apropiat consilier al lui Donald Trump, a recunoscut ieri ca a avut patru intalniri cu reprezentanti rusi, in timpul campaniei electorale a miliardarului, dar a dezmintit orice complot cu oamenii lui Putin. Intr-un comunicat facut public cu cateva ore inainte de audierea sa in fata comisiei de Informatii a Senatului, Jared Kushner a descris aceste contacte cu responsabili rusi (intre care fostul ambasador al Rusiei la Washington, Serghei Kisliak) ca facand parte din ”sarcinile normale” pe care le avea de indeplinit in conditiile in care se ocupa de relatiile cu guvernele externe, in sanul echipei de campanie a lui Donald Trump. ”Nu am avut nici o intelegere secreta si nu cunosc pe cineva din echipa de campanie care sa fi comis vreo intelegere secreta cu cineva dintr-un guvern strain”, a informat Kushner. ”Nu am avut contacte nepotrivite si nu depind de fonduri rusesti pentru a-mi finanta afacerile din domeniul privat”, a adaugat el. Ieri, sotul Ivankai Trump a depus marturie in afacerea RussianGate in fata Senatului, in cadrul unei audieri cu usile inchise iar astazi urmeaza alta, in fata Camerei reprezentantilor. Alba-neagra clanului Trump in scandalul RussianGate este anchetata din luna mai, de cand o echipa condusa de fostul director al FBI, Robert Mueller, incearca sa afle daca exista legaturi intre presupusa ingerinta a Kremlinului in alegerile din SUA si responsabilii de campanie ai lui Donald Trump, membri familiei acestuia si chiar insusi presedintele american. Senatul si Camera reprezentantilor fac anchete separate pe acest subiect.