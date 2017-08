Casa Alba o da in circ

”You’re Fired!”. Cu aceasta celebra expresie Donald Trump ii anunta pe candidatii emisiunii The Apprentice ca au fost eliminati. Luni, a venit randul noului director de comunicare al Casei Albe, Anthony Scaramucii, sa fie facut muci. La Kremlin, show-ul de peste ocean starneste amuzament.

In sase luni, 16 ”cadre” ale guvernului Trump au fost destituite sau au demisionat, din care 5 in ultimele doua saptamani. Plonjata in haos, dezbinata de scurgeri de informatii si reglari de conturi, Casa Alba derapeaza in reality-show. In 21 iulie, Anthony Scaramucci a preluat postul de director de comunicare la Casa Alba, ceea ce a coincis cu plecarea purtatorului de cuvant Sean Spicer, inlocuit cu adjunctul sau, Sarah Sanders. In fata presei, Scaramucci si Sanders au promis ”o noua era” avand ca unica prioritate ”a vorbi pe o singura voce pentru a promova agenda lui Trump”. In mai putin de o saptamana, totul a degenerat in circ. Scaramucci l-a tratat pe seful de cabinet al lui Trump, Reince Priebus, ”curva psihopata si paranoica” si si-a batut joc de consilierul Steve Bannon sugerand vulgar o auto-felatie. Facand pe arbitrul, Trump a anuntat plecarea lui Priebus, inlocuit de fostul general John Kelly. Circul a continuat insa weekendul trecut, cand Kelly a cerut si a obtinut capul lui Scaramucci pentru a introduce disciplina militara la Casa Alba. In rezumat: Spicer a demisionat pentru a-i lasa cale libera lui Scaramucci care a fost destituit zece zile mai tarziu pentru a-i lasa cale libera lui Kelly.

Circ mediatic 24 h din 24

Ridicatul poalelor de la Casa Alba este punctat regulat pe Twitter de insasi Donald Trump, la orice ora din zi sau din noapte, pentru a mai anunta o remaniere sau a mai critica un membru din echipa sa, cum ar fi ministrul Justitiei, Jeff Sessions. ”Presedintele a considerat ca declaratiile facute de Anthony (Scaramucci) au fost nepotrivite pentru o persoana in pozitia lui si nu a dorit sa-l impovareze pe generalul Kelly”, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, in cadrul unei conferinte de presa, referindu-se la John Kelly, care a fost investit luni in functia de secretar general la Casa Alba. O problema initiala pare sa apese administratia Trump, inca de la inceput. Si anume ca anturajul presedintelui SUA pare sa ii semene leit: imprevizibil, schimbator in declaratii si fara rezultate concrete. Deloc de mirare. Trump a numit in posturi cheie oameni fara experienta politica si diplomatica, de regula fosti bancheri (cum este si Scaramucci) sau oameni de afaceri. Oameni care, asemenea lui Trump, confunda politica interna si, mai grav, externa, cu propriile afaceri. La fel, nu par deloc sa inteleaga ce efecte pot avea propriile comportamente iresponsabile si cat de mult pot afecta ele imaginea Statelor Unite. Mai ales in ochii lui Vladimir Putin. Pe langa impecabilii diplomati si sforari pe termen lung de la Kremlin, gasca lui Trump pare o adunatura de amatori plini de bani care invata abia acum poker. Trump pare un presedinte virtual, insotit de un anturaj virtual. Si el, si oamenii lui par impinsi in fata. De catre cine? Este intrebarea pe care si-o pun din ce in ce mai des americanii si nu numai, nestiind de fapt cine conduce intr-adevar America.

Ala micu a scris dupa dictare

Intre timp, apar alte dezvaluiri in scandalul RussianGate. Potrivit presei americane, Trump a fost cel care i-ar fi dictat fiului sau, Donald Trump Jr. povestea pe care acesta a expus-o in luna iulie in mod public despre intalnirea sa cu o avocata rusa in 2016, in plina campanie electorala. Luna trecuta, Juniorul a admis ca a intalnit-o pe avocata rusa Natalia Veselnitskaya, fiindu-i prezentata ca un emisar al guvernului rus, aflat in posesia unor informatii potential compromitatoare pentru Hillary Clinton, adversara democrata a tatalui sau in alegerile prezidentiale. Trump Jr. a primit-o in compania lui Jared Kushner (ginerele presedintelui ) si lui Paul Manafort, directorul de campanie al lui Trump. Evident, Trump Jr. s-a aparat spunand ca avocata nu a avut ”nici o informatie interesanta” si ca obiectivul sau real era de a discuta despre adoptarea copiilor rusi de catre americani. Dar Washington Post afirma ca actualul presedinte al SUA a fost cel care i-a dictat fiului sau aceasta declaratie, detaliind ca acest lucru s-a produs in timp ce presedintele se afla la bordul Air Force One, in 8 iulie, la intoarcerea de la summit-ul G20 de la Hamburg. Citand persoane avand legatura cu acest caz, WP afirma ca echipa de juristi a presedintelui a dorit sa prezinte aceasta intalnire drept o capcana intinsa de democrati impotriva lui Trump Jr. si a presedintelui insusi, care in acel moment era candidat la presedintie. Consilieri ai presedintelui se tem acum ca implicarea directa a lui Donald Trump in declaratia fiului sau il poate pune intr-o situatie juridica periculoasa.