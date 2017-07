Cartierul Facebook!

Compania celei mai populare retea de socializare din lume planuieste sa transforme sediul sau din Silicon Valley, aproape de San Francisco, intr-un veritabil cartier, cu sute de locuinte si magazine la preturi accesibile, de care vor beneficia proprii salariati. Intreg ansamblul va fi proiectat de arhitectul Frank Gehry, autorul muzeului Guggenheim din Bilbao, Spania.

Concret, Facebook intentioneaza sa construiasca 1.500 de locuinte in campusul Willow, din care 15% vor fi vandute la preturi mai mici decat cele ale pietei, dupa ce angajatii care lucreaza in Silicon Valley s-au confruntat in ultimii ani cu o veritabila criza de locuinte. Planurile cartierului Facebook urmeaza sa fie realizate in colaborare cu orasul Menlo Park si vor cuprinde 11.600 metri patrati de suprafete comerciale, magazine de toate tipurile sau farmacii. Sediul Facebook se afla in locul fostului campus al Sun Microsystems si a fost cumparat in 2011. “Lucrand cu comunitatea locala, obiectivul nostru in ceea ce priveste campusul Willow este de a crea un sat integrat si mixt, care va furniza servicii mai mult decat necesare, locuinte si mijloace de transport, precum si birouri”, a declarat John Tenanes, vicepresedintele Facebook pentru facilitati la nivel mondial. Proiectul a fost deja prezentat autoritatilor locale din Menlo Park urmand ca prima etapa a lucrarilor sa fie finalizata in 2021.