Carmen Dan reactioneaza: Nu-mi cer scuze pentru ca am pronuntat gresit un sunet

Tinand sa lamureasca unele aspecte privind recenta sa declaratie, in care a rostit “pronume” in loc de “prenume”, ministrul de Interne a ales sa transmita un mesaj prin intermediul Facebook, de aceasta data.

Facand referire la situatia aparuta deunazi, cand, la finele intrevederii avute in Brasov cu sedii Inspectoratelor de Politie din tara, pe tema legislatiei privind autoritatea politistului, a fost intrebata despre soferul autocarului inmatriculat la MAI si folosit de Jandarmerie, despre care se aflase ca a ajuns sa faca slalom pe liniile de tramvai din Capitala, Carmen Dan admite un lucru: ca si-a pierdut calmul. “Nu-mi cer scuze pentru ca am pronuntat gresit un sunet! Sunt om, nu sunt masina! Imi cer scuze insa pentru iritare, pentru oboseala, pentru momentul in care m-a parasit calmul pentru ca in loc sa vorbim despre oameni responsabili, care tocmai aratasera ce pot face pentru colegii lor din strada, sau pentru partenerii lor loiali si iubitori – cainii politisti, a trebuit sa vorbim despre un angajat iresponsabil!”, a explicat, printre altele, sefa MAI, intr-o postare pe Facebook.

“Vreti sa va dau eu acum nume si pronume, cod numeric pesonal si toate cele?”, raspunsese seara trecuta sefa MAI, intrebata, dupa cum va spuneam, despre incidentul care tinuse atentia opiniei publice in cursul zilei de joi.



sursa foto: Facebook/carmendanMAI