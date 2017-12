Carmen Dan, reactie dupa ranirea politistului, in Radauti

Referindu-se la cazul politistului de la Actiuni Speciale Suceava, ranit grav in timpul unei misiuni derulate marti dimineata, ministrul de Interne a pus o data in plus accent pe intarirea autoritatii politistului.

“E o alta intamplare nefericita, in care un politist al Politiei Romane e ranit in misiune, in timp ce isi face datoria. (…) Poate ca acum (…) vom intelege cat de important este sa si adoptam un set de masuri care sa-i protejeze pe politisti atunci cand sunt in misiune. Poate ca de-acum vor inceta speculatiile care sunt in spatiul public si care spun mai degraba ca vrem sa dam puteri sporite politistilor. (…) Nu vrem sa dam puteri sporite, vrem mai degraba sa-i ferim sa fie pusi in situatia in care pot muri la datorie”, a declarat sefa MAI, la Digi 24.

In tot acest timp, politistul ranit se afla in grija medicilor de la Iasi, unde a fost transferat, la Neurochirurgie, dupa ce a fost ranit cu o sabie – la cap si la brat, in timpul unei perchezitii la o adresa din Radauti.