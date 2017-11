Carles Puigdemont s-a predat politiei

Presedintele destituit al executivului catalan , impreuna cu patru fosti ministri, aflati sub mandat european de arestare emis de Madrid, au depus ieri armele politiei belgiene, a anuntat parchetul din Bruxelles.

Purtatorul de cuvant al parchetului, Gilles Dejemeppe, a anuntat ieri dupa masa ca Puigdemont si cei patru au fost dusi la audieri in fata unui judecator de instructie care trebuie sa decida, in 24 de ore, daca-i va plasa in detentie sau ii va elibera pe cautiune. Judecatorul are si optiunea de a nu pune in executare mandatul european emis pe numele lui Puigdemont si a celor patru. Respingerea mandatului emis de Spania ar insemna o umilinta majora pentru premierul spaniol Mariano Rajoy. Invers, arestarea si incarcerarea lui Puigdemont ar decapita ”statul major” separatist al Cataloniei, inaintea alegerilor regionale din 21 decembrie. Observatorii apreciaza ca justitia belgiana ca cauta sa evite aceasta dubla criza si sa aleaga o cale de mijloc. Cei cinci catalani au fost ”privati de libertate la ora (locala) 9.17, duminica(…) Suntem in contact cu avocatii celor cinci si a fost convenit ca acestia sa vina sa se predea la un comisariat al politiei federale”, a explicat Dejemeppe. ”Au onorat aceasta intelegere”, a adaugat el. Puigdemont si cei patru, acuzati de Madrid de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri au fost notificati oficial de mandatele emise de catre autoritatile spaniole si s-au putut consulta cu avocatii. ”Vom colabora deplin cu autoritatile belgiene, dupa ce Spania a emis mandatele”, a declarat anterior Puigdemont, invocand ca se va prezenta in fata justitiei, dar a ”adevarate justitii” pentru ca, la Madrid, nu exista garantiile unei ”sentinte juste”, cata vreme politicul are o ”enorma influenta” asupra puterii judiciare spaniole. Pe de alta parte, potrivit unui sondaj publicat ieri de cotidianul catalan La vanguardia, partidele secesioniste se afla in fruntea intentiilor de vot pentru scrutinul din decembrie dar nu ar obtine majoritatea absoluta in parlamentul catalan, unde participarea ar putea fi de 83%.