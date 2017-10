Care #metoo? La noi, o femeie e batuta la 30 de secunde!

In timp ce #metoo zguduie lume buna a filmului, dar si salile Parlamentului European, in tara Romania, o femeie este batuta la fiecare 30 de secunde, iar 3 din 10 declara ca au fost agresate fizic, verbal sau psihologic incepand de la varsta de 15 ani. #metoo dacic, frate!



O vorba pe care multi dintre noi am cam luat-o in ras spune ca “femeia trebuie batuta chiar daca nu a facut nimic, pentru ca stie ea de ce”. Si, in anul de gratie 2017, este practicata pe scara larga in spatiul carpato-danubiano-pontic. Cu precadere in judete precum Bacau sau Vaslui, unde salile de gym sunt rare si bautura proasta e foarte ieftina si confectionata in spatele casei, la hardau. Mitilicul, la 1 leu suta de grame, provoaca dezastru in creierele multor oameni abrutizati de spaimele unei saracii lucii si convinsi ca nimeni nu le va ridica acest blestem de pe cap, niciodata. Barbati si femei deopotriva devin apoi agresivi si lucrurile se incheie cu o batuta clasica, chiar milenara. Dar nu numai acolo muierea este vazuta ca nefiind om. Se intampla si la case mai mari, la oras si in Capitala. Asa a fost mereu, asa va fi mereu, barbaria se eradica in sute de ani, mai ales prin educatie. Acum mai bine de un an, Europa Unita punea in aplicare “Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice”, numita si Conventia de la Istanbul. Chinuita de o politica interna care bazaie ca musca fara cap, Romania a uitat sa implementeze diversele regulamente ale acestei conventii si, in loc sa-si faca propriile reglementari, in cadrul celor UE, pornind de la realitatile metilico-educationale autohtone, da vina pe „demersurile legislative complexe”. Ce-o fi complex in saltarea batausului veros si bagarea lui la racoare vreo trei luni, ca in alte tarisoare?

Ce pot face femeile agresate

Victima trebuie sa isi procure probe pentru dovedirea actelor de violenta. Pentru aceasta, are ca instrument de aparare Ordinul de Protectie, care se emite la cererea victimei de catre instanta de judecata, in regim de urgenta – in maxim 72 ore de la depunerea cererii la instanta de judecata. Ordinul este scutit de taxa de timbru si se emite pe o durata de maxim 6 luni. Este executoriu si se pune in aplicare de indata de catre organele de politie. Daca pericolul persista, victima poate solicita un nou ordin de protectie, avind nevoie de probe cu privire la continuarea actelor de violenta: certificat medico-legal, dovada inregistrarilor plangerilor penale la Politie sau inregistrari audio din care reiese starea de conflict cu agresorul, transcrise de firme autorizate si martori care pot sa ateste existenta unor acte de violenta.