Carburantii dau foc coalitiei

Noile accize pe care Guvernul intentioneaza sa le introduca in cazul carburantilor au pus pe jar majoritatea PSD – ALDE.

Pana sa mareasca salariile si pensiile la nivelul de poveste narat in campania electorala, actuala putere se gandeste sa majoreze pretul carburantilor prin introducerea unor noi accize. Concret, se preconizeaza ca benzina si motorina sa se scumpeasca, de la 1 septembrie, cu 45 de bani pe litru. Si asta la scurt timp dupa eliminarea accizei de 7 eurocenti nasita de Victor Ponta. Inainte sa ia foc romanii, sta sa dea in clocot coalitia PSD – ALDE, despre care gurile rele spun ca oricum scartaie serios taman din cauza ca tabara ALDE este satula pana peste cap de masurile economice de tip pompieristic inventate peste noapte de pesedisti.

Pesedistii nu stiu ce se coace la Guvern

Culmea este ca inclusiv pesedistii par a fi luati ca din oala de deciziile propriului lor guvern, primele reactii demonstrand ca nici ei nu aveau habar de povestea cu carburantii. ”Am citit in presa acest subiect. In momentul de fata inteleg ca este doar o propunere, nu? La nivel de PSD, nu s-a discutat. La nivel de coalitie nu cunosc. Nu stiu daca o sustin sau nu. Daca este o chestiune pe care Guvernul si coalitia o decid, sigur ca o sustin si eu”, si-a recunoscut public nestiinta Claudiu Manda, senator PSD si vicepresedinte al Senatului. Obligat sa infrunte singur presa in absenta lui Liviu Dragnea (care, apropo, pare sa miroasa in avans situatiile dificile, fapt care ii permite sa dispara la timp din peisaj), Calin Popescu Tariceanu nu a avut ce face si a incercat sa o dea la intors. Concret, seful ALDE a confirmat majorarea accizei, dar a adaugat ca aceasta crestere ”nu se va resimti decat intr-o foarte mica masura, nesemnificativa in pret”. Text bagat deja la inaintare si de ministrii lui Ponta, dar contrazis de realitate atunci cand s-a introdus acciza de 7 eurocenti. Tocat de presa, Tariceanu a scos de la naftalina teoria infrastructurii ”mai bune si mai moderne” care nu se poate face decat cu bani – de unde necesitatea majorarii accizelor la carburanti. Din pacate, Ponta si ai lui nu au facut nici macar un metru de sosea faina cu cei 7 eurocenti, asa ca si aceasta teorie cade. Ramane adevarul: in goana sa dupa bani, Guvernul vrea sa faca rost de ceva maruntis introducand noi taxe iar solutia sta in gatul ALDE. Cu ce urmari pentru actuala majoritate, se va vedea dupa 1 septembrie.

Isarescu stramba si el din nas

Chiar daca majorarea accizei la carburanti va mai carpi buzunarele Guvernului, masura nu este deloc una inspirata in opinia guvernatorului BNR Mugur Isarescu. ”Ne va afecta. Deci, va impinge inflatia in sus”, a decretat scurt Isarescu, care taman prezenta Raportul asupra inflatiei. Ocazie cu care guvernatorul BNR a pus la index, respectiv a inclus in categoria riscurilor care pot duce la cresterea inflatiei, si majorarile de preturi preconizate a avea loc in cazul gazelor naturale si a energiei electrice.