Capitala, sub COD GALBEN de canicula

Luna lui “Cuptor” isi confirma numele! In perioada urmatoare, in Bucuresti si in mai multe judete din vestul, sudul si sud-estul tarii maximele din termometre vor fi caniculare. In acest sens, specialistii au emis, sambata dimineata, o avertizare COD GALBEN.

Valabila pentru trei zile, mai exact in intervalul 22-24 iulie, avertizarea anunta un val de caldura persistent, canicula si disconfort termic accentuat.

Concret, se anunta ca pana luni va fi cald in toata tara, cu mentiunea ca in vest, sud si sud-est disconfortul va fi accentuat, “si pe arii restranse in rest”, si ca indicele temperatura-umezeala va ajunge la pragul critic de 80 de unitati si ca il va depasi local aceasta limita.

“In Banat, Crisana, sud-vestul Transilvaniei, cea mai mare parte a Olteniei si Munteniei vremea va fi caniculara, cu temperaturi maxime frecvent intre 35 si 37 de grade, mai ridicate pana in jurul a 38 de grade in extremitatea de sud-vest a teritoriului”, transmit meteorologii, care adauga ca si noptile temperaturile vor depasi 20 de grade.