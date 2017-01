CAPITALA si mare parte din tara, sub COD PORTOCALIU de GER

Saptamana incepe cu o veste deloc buna despre vreme, care se incapataneaza sa ramana foarte rece. Valul de frig extrem continua sa isi faca simtita prezenta in Romania. Daca pana de curand harta tarii era colorata, in mare parte, in galben, de aceasta data meteorologii au emis un COD PORTOCALIU de ger, valabil pentru Capitala si 36 de judete.

Ceea ce inseamna ca doar pe locuitorii a cinci judete din vest ii asteapta doua zile cu temperaturi mai suportabile, avand in vedere ca luni si marti restul zonelor tarii se afla sub umbrela unui COD PORTOCALIU de ger persistent.

Avertizarea a fost emisa in urma cu mai putin de o ora, iar specialistii de al Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza faptul ca in aceste zile “gerul se va intensifica, astfel incat minimele vor fi cuprinse, in general, intre -29 si -15 grade, iar maximele intre -15 si -10 grade”, atat in Muntenia, cat si in Oltenia, Moldova, Dobrogea, Transilvania si zona Maramuresului.

In schimb, cele cinci judete din Crisana si Banat vor avea vreme gerioasa in special noptile si diminetile, cu mercurul din termometre indicand adesea -15 grade Celsius. Asadar, mare grija cum va imbracati si cat timp stati in frig, avand in vedere faptul ca recomandarile medicilor includ evitarea expunerii prelungite la temperaturi scazute.