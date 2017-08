Capitala are doar 3 tramvaie cu aer conditionat!

Bucurestiul are pretentia de oras european, Gabriela Firea, de edil, iar RATB de institutie in serviciul cetatenilor, dar iata ca ultimii doi pur si simplu nu sunt in stare sa asigure transportul in comun cu niste banale aparate de aer conditionat, desi arsita topeste asfaltul.

Am aflat dintr-un comunicat RATB ca in Capitala exista doar trei(!) tramvaie dotate cu aer conditionat, in plin cod portocaliu de canicula, din 486 de „conserve-sauna” care se taraie pe sine. Cat despre cele 297 de troleibuze(la fel de jegoase) ei bine nici unul n-a avut si nici nu are asa ceva. Mai departe, din 1000 de autobuze, doar 512 sunt dotate cu instalatii de aer conditionat. „Dotate” e una, dar suntem in romanica, calatori pacaliti ce sunteti, realitatea e alta: din alea 512, le merge aerul la doar 420. Statistic, doar un vehicul din trei prezente pe strazi in canicula are AC. In restul autobuzelor, ne linisteste RATB, se sigura „aer conditionat doar in cabina conducatorului auto”. Este, dna primarita, ca asa ceva e mai greu de gasit in toata Uniunea Europeana, desi am intrat cu turloaiele in ea de mai bine de sapte ani? Dar promisunile edilului Bucurestilor n-ar incapea in toate vehiculele RATB, ultima dintre ele, cumpararea a 400 de autobuze cu aer conditionat, a fost deja contestata, desi afacerea va costa 112 milioane de euro si ofertele sunt asteptate pana la jumatatea acestei luni. Calatoria cu tramvaiul, la 40 de grade Celsius, o experienta de care n-ar trebui sa scape niciun ales din Primaria Capitalei!