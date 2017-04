Capcana pentru Dragnea

Useristii il invita pe liderul PSD sa semneze un proiect de abrogare a asa numitelor ”pensii speciale pentru parlamentari”. Demersul il pune pe Liviu Dragnea intr-o situatie proasta fie ca semneaza sau nu.

Opera a parlamentarilor USR, proiectul este gata iar autorii se asteapta acum ca Liviu Dragnea sa-si asume si el calitatea de initiator din moment ce a anuntat in mod public ca refuza sa beneficieze de o astfel de pensie. ”Avem o invitatie publica de facut. Avem nevoie de semnatura domnului Liviu Dragnea pe care il invitam alaturi de noi, sa fie co-initiator al acestui proiect de lege dintr-un motiv foarte simplu. Dansul, in legislatura anterioara, si-a dat demisia din functia de deputat, cu cateva zile inainte de terminarea mandatului, tocmai pentru a nu se incadra in prevederile acestei legi si a nu fi beneficiar. Mi s-ar parea corect sa semneze si Liviu Dragnea. Ii vom da un termen de circa doua saptamani pentru a avea timp sa citeasca proiectul nostru de lege”, a precizat, ieri, deputatul USR Cristian Seidler. E drept ca Dragnea a facut, legal, ce trebuie pentru a nu beneficia de pensia speciala, dar la fel de adevarat este ca restul parlamentarilor, inclusiv pesedistii lui Dragnea, asteapta acesti bani cu limba scoasa. Ca urmare, invitatia USR-ului este una otravita din moment ce Dragnea va iesi prost orice ar face. Daca nu semneaza, se cheama ca a dus poporul in eroare atunci cand a criticat pensiile speciale. Daca semneaza, va intra si mai rau in colimatorul pesedistilor, care si asa ii poarta sambetele. Plus ca se va fi injurat de majoritatea parlamentarilor, indiferent de partid. Si uite asa s-a trezit Liviu Dragnea, tam-nesam, bagat intr-o adevarata fundatura tocmai de inofensivii useristi.

