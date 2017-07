Cantaretul R. Kelly are sase sclave!

Scandal in showbitz-ul international: artistul american de R&B Robert Kelly a fost acuzat de site-ul Buzzfeed ca tine sase femei in captivitate, controland cu severitate toate aspectele vietii lor.

Kelly a reactionat, sustinand ca nu este vizat de acuzatia de practicare a sclaviei. Muzicianul, in varsta de 50 de ani, devenit celebru gratie cantecului “I Believe I Can Fly”, s-a declarat “alarmat si deranjat” de aceste acuzatii formulate impotriva lui de site-ul Buzzfeed, a dezvaluit avocata sa, Linda Mensch. “R. Kelly dezminte cu fermitate aceste acuzatii si va lupta asiduu si intr-un mod energic pentru a-i da in judecata pe acesti acuzatori si pentru a-si spala numele”, a spus Linda Mensch. Buzzfeed News a afirmat ca sase femei tinere , muziciene debutante, traiesc intr-o casa din apropiere de Atlanta si intr-un apartament din Chicago sub o dominatie totala a lui R. Kelly, care decide ceea ce ele mananca, hainele pe care le poarta si ar intretine relatii sexuale cu ele, ca “lider al unei secte”. R. Kelly este “un maestru al controlului mintal”, a declarat pentru Buzzfeed Cheryl Mack, o fosta asistenta a cantaretului, potrivit careia celebrul artist le obliga pe cele sase femei sa ramana in picioare, cu fata la perete, atunci cand alti barbati se afla in aceeasi camera. Dupa ce a anchetat aceste acuzatii, politia nu a luat deocamdata nicio masura impotriva cantaretului considerand ca este vorba despre relatii liber consimtite intre persoane adulte. Nu este pentru prima data cand R. Kelly este in mijlocul unui scandal: In 2008, cotidianul Chicago Sun-Times l-a acuzat ca a intretinut raporturi sexuale cu o minora, insa artistul a fost achitat de justitia americana.