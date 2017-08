Canicula va ucide anual 152.000 de europeni

Valul de caldura extrema care a lovit sudul Europei a ucis mai multe persoane si a provocat pagube de milioane de euro agriculturii. Insa, potrivit oamenilor de stiinta, acesta este doar inceputul a ceea ce va rezerva incalzirea climatica Europei, in deceniile ce vin.

Canicula, care s-a reinstalat de la inceputul acestei luni pe o mare parte a Europei de sud, a provocat moartea mai multor persoane in Italia si Romania ( sase decese). Temperaturi exceptional de ridicate, uneori fara precedent, au fost inregistrate in Spania, Portugalia, sudul Frantei, Romania, Italia, Ungaria si in Balcani. Mercurul termometrelor a urcat peste 40 de grade, accentuand seceta deja instalata si prelungind valul de caldura ce a venit in iulie si care a provocat incendii uriase in Franta si in Spania

Italienii l-au botezat Lucifero

In Italia, unde cel putin trei persoane au fost ucise de caldura, numarul persoanelor ce au fost preluate de serviciile de urgenta a crescut cu 20% in ultimele zile. Italienii au denumit acest val de caldura ”Lucifero”. Si in Romania caldura extrema a provocat un bilant tragic, in special in Iasi si in Galati. Sase persoane au murit in patru zile. In italia, umiditatea si alti factori au facut ca temperaturile resimtite sa fie de 55 de grade. Din cauza caniculei, productiile de vin si de masline vor fi mai mici cu 15-30% in aceasta toamna, comparativ cu anul trecut. In Roma, turistii primesc amenzi daca incearca sa se racoreasca in apa fantanilor. Dar turistii europeni nu par descurajati de temperaturile mari. In Franta, mai multe recorduri de temperatura au fost depasite in sud-est, in special la Montpellier si Figari (Corsica) unde termometrele au urcat pana la 42, 7 grade, potrivit Meteo-France. Franta are in memorie tragica canicula din vara lui 2003, care a provocat moartea a 15.000 de batrani, majoritatea lasati singuri in case de familiile lor care plecasera in vacante.

”Deocamdata” 3000 de morti pe an

Potrivit unui studiu publicat de prestigioasa revista britanica The Lancet Planetary Health, decesele legate de temperaturile extreme in Europa ar putea creste de la 3000 pe an, la ora actuala, la 152.000, la sfarsitul acestui secol. Potrivit studiului, doi europeni din trei ar putea fi expusi in fiecare an la asemenea catastrofe, de acum si pana in 2100, fata de 5% in perioada 1981-2010. Specialistii Centrului comun de cercetare al Comisiei Europene (autorii studiului citat) precizeaza ca noi catastrofe meteorologice ar putea ”creste de-o maniera exponentiala” numarul mortilor. Studiul a analizat consecintele a sapte catastrofe naturale legate de climat (canicula, valuri de frig, incendii forestiere, seceta, inundatii fluviale si costiere, furtuni) in cele 28 de tari ale Uniunii Europene si in Suedia, Norvegia si Islanda. Pe de alta parte, studiul a analizat 2300 de catastrofe survenite in perioada 1981-2010 (tip de catastrofa, tara, an, numar de morti) pentru a estima vulnerabilitatea populatiilor la fiecare aceste fenomene. ”Daca incalzirea climatica nu este oprita, daca masuri de adaptare nu vor fi luate, aproximativ 350 milioane de europeni ar putea fi expusi, an de an, la fenomene climatice extrem de periculoase, de acum si pana la sfarsitul secolului”, avertizeaza acestia. ”Schimbarile climatice reprezinta unul din cele mai mari pericole ale secolului XXI pentru sanatatea omenirii”, a subliniat Giovanni Forzieri, conducatorul studiului. Specialistii au calculat ca numarul mortilor legat de cresterea temperaturii ar putea creste cu 56, 66% in sudul Europei. Pe de alta parte, saptamana trecuta oamenii de stiinta au prevenit ca temperaturile si umiditatea extreme vor face, tot pana la sfarsitul secolului, ca o parte din Asia de sud, unde traieste o cincime din populatia globului, sa devina o regiune de nelocuit. Comunitatea internationala s-a angajat in 2015, in cadrul acordului de la Paris, sa limiteze incalzirea globala la 2 grade in raport cu nivelul perioadei pre-industriale.