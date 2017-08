Canicula scumpeste energia electrica

Valul de caldura instalat in Europa de Sud a dus la o scumpire considerabila a energiei electrice pe pietele spot din regiune, de pe urma careia Romania a fost nevoita sa alimenteze cu energie toti vecinii sai: Ucraina, Ungaria, Bulgaria si Serbia.

Concret, in Romania, pe Piata pentru Ziua Urmatoare(PZU), erau preturi de 109,7 euro/MWh, dar pe pietele similare din Italia si Slovenia preturile atingeau si 150 de euro/MWh. Si in Ungaria a fost inregistrat un pret similar celui din Romania, insa Slovenia si Italia sunt mari importatoare de energie (Italia importa 46-50 TWh anual), dar principala sursa de energie electrica in ambele state este cea hidro, afectata de seceta instalata in regiune. Deficitul de energie de pe pietele vecine au facut ca Romania sa fie net exportator de energie electrica in cursul zilei de miercuri. Astfel, ieri, incepand cu ora 9 dimineata pana la ora 22, Romania a exportat in medie 200 de MW pe interval orar catre Ucraina. In acelasi interval orar, si Ungaria importa din Romania intre 300 si 350 MW. Nici Bulgaria vecina nu s-a lasat mai prejos si a importat, intre orele 9 si 18, in medie 250 MW pe ora. Asta dupa ce in cursul noptii, intre orele 00:00 si 08:00, Romania exportase in medie orara 300 MW catre Serbia. Autoritatile europene nu ofera date privind fluxul de energie intre Romania si Republica Moldova.