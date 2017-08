Canicula nu se lasa dusa. COD ROSU si duminica, dar pe arii mai restranse

Mare parte din tara se confrunta, la momentul de fata, cu o caldura excesiva, temperaturile fiind mari, indiferent ca vorbim de campie, munte sau litoral. Iar din cate spun specialistii, lucrurile nu par sa se schimbe prea mult nici duminica.

Dupa doua zile in care 12 judete din vestul tarii, dar nu numai au fost sub COD ROSU, cel mai ridicat nivel de avertizare in caz de caldura excesiva, canicula nu dispare din peisaj nici macar in ultima zi a saptamanii. Meteorologii au facut publice noi avertizari de canicula, in culori galben, portocaliu si rosu, cu mentiunea ca aceasta din urma a fost restransa la doar doua judete, fata de cele 12 cat au fost sub o astfel de avertizare vineri si sambata.

Mai exact, aflam ca duminica va fi foarte cald in judetele Mehedinti si Dolj, singurele ce se vor mai afla sub COD ROSU, unde maximele vor fi de 40-41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, avand in vedere ca indicele temperatura-umezeala va ajunge la 82-84 de unitati, “in zonele joase de relief”, din cae spun specialistii.

Cea mai mare parte a tarii va fi, insa, duminica, sub aria unui COD PORTOCALIU – inclusiv litoralul – si anume Muntenia, Banatul, Dobrogea, dar si mare parte a Moldovei si a Transilvaniei, dar si nordul si estul Olteniei si in sudul Crisanei. Conform ANM, termometrele vor arata maxime de 36 – 39 de grade.

Mai putin cald va fi in nord-vest si nord si local in zonele de munte. Insa chiar si acolo specialistii spun ca disconfortul termic va fi ridicat, iar maximele vor ajunge la 35 de grade Celsius.