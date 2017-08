Canicula a scazut si duminica din viteza trenurilor

A treia zi in care anumite zone din tara au fost sub COD ROSU de canicula, iar altele sub COD PORTOCALIU de canicula lasa urmari la nivelul cailor ferate, unde termometrele indica maxime cu mult mai mari fata de cele resimtite in aer.

La fel cum s-a intamplat si in cursul zilei precedente, la nivelul CFR s-a luat masura reducerii vitezei de deplasare a trenurilor cu circa 20-30 de km/h fata de cea normala. Duminica dupa- amiaza, masura era valabila pentru 65, 42% din reteaua de cale ferata autohtona, conform CFR Infrastructura, ai carei reprezentanti au facut public, pe Facebook, faptul ca la nivelul sinei temperaturile resimtite sunt de 56-59 de grade Celsius.