Canicula a adus limitari de viteza pe 37 de sectii de cale ferata

Temperaturile din ultimele ore – pe fondul celei de-a doua zi de COD ROSU de canicula ce afecteaza indeosebi tarii, in rest fiind COD PORTOCALIU de caldura extrema – au dus la luarea unor masuri in privinta circulatiei trenurilor aflate in parcurs in aceasta sambata.

Astfel, din cate se transmite din directia CFR Infrastructura, incepand cu ora 13, s-a dispus masura limitarilor de viteza in circulatia trenurilor de pe 37 de sectii de cale ferata, si anume reducerea vitezei cu 20-30 de km/h fata de cea normala.

Masura vizeaza siguranta circulatiei pe calea ferata si vizeaza in jur de 16 procente din reteaua feroviara, avand in vedere ca, potrivit aceleiasi surse, daca ANM-ul a anuntat temperaturi de 42 de grade Celsius, “la nivelul sinelor temperaturile au ajuns la 50 de grade C”.