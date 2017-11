Cand se termina flirtul si incepe hartuirea?

E limpede, cand spune femeia nu, e nu. Dar sa ne imaginam urmatoarea situatie: unui tanar ii place o fata si incearca sa se dea la ea. Daca ea il place, totul e ok, daca nu, avem oare de a face cu hartuirea sexuala? Oare unde se traseaza granita dintre flirt si abuz?

Acuzatiile formulate la Hollywood de o sumedenie de femei la adresa producatorului de film Harvey Weinstein a deschis o adevarata cutie a Pandorei. Aceste acuzatii au deschis drumul campaniei #metoo, unde mii de femei din varii domenii de activitate au dezvaluit cum au fost abuzate de fosti sefi, antrenori sau colegi de munca. Valul de plangeri a atins pana si institutiile de la varful UE si s-au reamintit cazuri celebre precum Clinton-Lewinski.

Hartuiri de toate sexele

Dar, locul cel mai fierbinte ramane Hollywood-ul si, ca un bulgare de zapada, dezvaluirile au inceput sa curga din toate partile: Kevin Spacey, un actor de Oscar, este acuzat ca a profitat de un tanar, apoi de un barman, si tot asa. Sub presiunea media, actorul a recunoscut ca este un „barbat homosexual”, dar neaga acuzatiile de abuz. Dustin Hoffman a fost si el la un pas sa isi distruga uriasa sa „statuie” tot pentru un gest similar, dar cu o tanara. Steven Seagal avea bucurii la actritele tinere care sperau si ele un rol de inceput de cariera.

Mai nou, Charlie Sheen este acuzat ca, dupa o noapte de alcool si droguri, ar fi violat un tanar actor, pe atunci de numai 13 ani, Corey Haim. O recenta dezvaluire spune ca exista, insa, si alt tip de hartuire, una rasista. Astfel, cantareata Mariah Carey este acuzata de hartuire sexuala de proprietarul fostei companii care ii asigura paza. Barbatul zice ca are deja pregatit un dosar prin care o va da in judecata. Michael Anello a declarat ca diva ii spunea ca e nazist, un membru KKK si un militant al suprematiei oamenilor albi. Avocatul barbatului a spus ca are pregatit deja un dosar cu privire la perioada in care barbatul a prestat servicii pentru Mariah Carey si pentru care aceasta ii datoreaza 221,329.51 de dolari.

Si cum ne mai intemeiem familii?

Valul acesta urias de dezvaluiri care de care mai picante tinde sa creeze o noua si mare problema de comportament. Oare cum ii mai poti face curte unei femei fara sa fii acuzat de hartuire? Pana una-alta, totul pare sa ramana la latitudinea asa zisei victime. Daca ii place de tine, e de bine, nu esti un tiranic hartuitor. Dar daca nu te place si tu i-ai dat sa inteleaga ca ai cam lua-o acasa si te-a pus necuratul sa-i atingi genunchiul, atunci inteleg ca ai cam pus-o. Esti ditamai bestia care te-ai gandit sa profiti de biata si slaba femeie. Oare unde putem, zilele acestea, sa mai punem granita dintre flirt si hartuire sexuala, ca, dupa cum merge valul, maine poimanie, daca-i duci unei dame un buchet cu flori, te poti trezi cu un ditamai procesul pentru ca, ce sa vezi, pistilele plantelor aveau forma falica, lucru care nu numai ca e indecent, dar indica si intentiile sexuale clare ale ofertantului de flori. Bref, orice e posibil intr-o lume a avocatilor, despagubirilor si vanatorilor si vanatoarelor de averi.

„Inmultiti-va si stapaniti Pamantul!”

Si, totusi, cum mai ajungem sa facem niste copii fara sa dai de o groaza de procese de hartuire sexuala? Greu de spus. Un avocat ar avea urmatoarea propunere: sa dea domnisoara in scris cum ca e de acord sa se dea huta cu initiatorul propunerii. Si asta la fiecare „numar”, ca sa fii sigur ca esti la adapost. Astfel pana sa te insori, ai putea avea o colectie uimitoare de amintiri semnate despre propria-ti viata sexuala. Desi, si dupa frumoasa ceremonie ar fi bine sa iti pastrezi obiceiul…