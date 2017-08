Cand era mai „mic”, procurorul DNA Grecu a furat un camion

Recent admis in structura Directiei Nationale Anticoruptie – Structura Teritoriala Pitesti, procurorul Laurentiu Grecu a ascuns pana acum un detaliu incredibil: el insusi a fost anchetat penal in trecut pentru furtul unui camion si falsificarea documentelor de inmatriculare. Faptele ireprobabile ale actualului procuror DNA, incompatibile cu cerintele minime de etica ale profesiei de magistrat, s-au petrecut in urma cu 13 ani.

Atunci, Grecu a fost subiectul unui dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, dar pentru ca era la prima abatere, nu avea antecedente penale si si-a recunoscut integral vinovatia, a scapat fara sa fie condamnat la puscarie. Procurorilor li s-a facut mila de el si i-au aplicat doar o amenda administrativa. Pentru ca nici o institutie nu s-a obosit sa efectueze minime verificari, din fost invinuit Grecu a ajuns si el procuror.

Afacerist si subinspector de politie

Conform documentelor pe care le detinem, Laurentiu Grecu a fost cercetat penal de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova in dosarul 214/P/2004 pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la fals intelectual. Pe atunci subinspector de Politie in Motru, Grecu l-a convins pe un cetatean sa ii vanda o autobasculanta si o autocisterna pe care urma sa le inmatriculeze pe firma Laremi Trans SRL, detinuta atunci de sotia sa. Dupa ce a preluat cele doua masini, vajnicul politist Grecu a uitat insa sa ii mai achite proprietarului suma de 50 de milioane de lei vechi, reprezentand jumatate din pretul autocisternei. Semn clar al intentiei de furt, actualul procuror Laurentiu Grecu a falsificat semnatura fostului proprietar, incheind in fals un contract de vanzare-cumparare a autocisternei. Cu respectivul document falsificat s-a prezentat apoi la Serviciul Inmatriculari din Targu Jiu, unde a cerut ca respectiva autocisterna sa fie trecuta pe numele firmei sotiei sale. Pe baza relatiilor de colegialitate, politistii de la Inmatriculari au operat modificarea de proprietate, crezand ca respectivul contract de vanzare-cumparare este autentic. S-a dovedit insa ca Laurentiu Grecu avea apucaturi de infractor.

Scapat de puscarie, Grecu s-a facut avocat si apoi procuror

Sesizati de fostul proprietar, procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova au deschis imediat o ancheta. Si au ajuns imediat la urmatoarea concluzie: „La data de 12.01.2004, dupa tranformarea autocisternei in autobasculanta, invinuitul Grecu Nica Laurentiu Marius, avand nevoie sa o inmatriculeze, a intocmit in fals contractul de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit, contrafacand semnaturile atat ale vanzatorului, cat si ale cumparatorului… ”

Pentru a nu face de ras Politia, lui Grecu i s-a cerut imediat demisia din functia de subinspector. S-a conformat imediat, demisionand din structura MAI in iulie 2004. Pentru ca risca efectiv sa infunde puscaria, Laurentiu Grecu s-a rugat de persoana pagubita, dar si de procurori sa nu mai fie pus sub acuzare pentru furt si inselaciune. Asa ca a ramas doar cu acuzatiile de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la fals intelectual. Milos, anchetatorul de caz, avand in vedere „…lipsa antecedentelor penale si atitudinea sincera avuta in timpul urmaririi penale”, a apreciat ca scopul educativ al legii penale poate fi realizat si prin aplicarea unei sanctiuni administrative si a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a invinuitului Grecu Nica Laurentiu Marius. Pentru ca, totusi, se comisese un fals, s-a anulat atunci inscrierea autocisternei pe numele firmei Laremi Trans SRL a sotiei. Iar Grecu, care initial risca puscaria, a scapat ieftin, doar cu o amenda administrativa de sapte milioane de lei vechi. Scapat de puscarie, Grecu s-a facut avocat, a derulat apoi niste afaceri controversate in domeniul transporturilor, apoi a fost admis in magistratura. Si tocmai el, cel anchetat penal, a ajuns procuror. In mod de-a dreptul uluitor, nici in 2011, cand a fost numit prin decret prezidential procuror la Judecatoria Targu Jiu, nici in urma cu trei luni, cand a fost primit in structura DNA, nimeni nu s-a interesat de aspectele penale din trecutul sau. CSM, in schimb, i-a aparat reputatia in urma cu un an fostului invinuit Laurentiu Grecu.