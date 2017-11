Cand ar putea sa depuna PNL motiunea de cenzura

Liderul formatiunii liberale a vorbit din nou, de aceasta data vineri, despre demersul opozitiei indreptat asupra actualului Executiv.

Daca recent anunta ca va propune, lunea urmatoare, initierea unei motiuni de cenzura, dupa modificarile aduse Codului Fiscal, mai nou Ludovic Orban a transmis ca “obiectivul nostru este sa depunem saptamana viitoare motiunea”, aducand in discutie faptul ca Ordonanta de Urgenta adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului “deocamdata nu este nici macar publicata in Monitorul Oficial”.

Alegand sa nu comenteze o eventuala propunere de viitor premier, Ludovic Orban s-a rezumat sa replice: “sa nu vindem pielea ursului din padure, obiectivul nostru este sa obtinem o majoritate care sa duca la caderea Guvernului”.