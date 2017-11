Canada, plantatie pentru un milion de imigranti

Canada prevede atragerea acestui numar de noi migranti, pana in 2020, pentru a raspunde cererii de mana de lucru in economia tarii, a anuntat ministrul Imigratiei, Ahmed Hussen.

Anul viitor, Canada va acorda rezidenta permanenta pentru 310.000 straini, apoi pentru 330.000 un an mai tarziu si pentru 340.000 in 2020, a declarat Hussen. Aceste importante fluxuri de imigranti vor fi canalizate pentru economie dat si pentru reintregirea familiilor si continuarea politicii de acces a refugiatilor. ”Ca raspuns al cererii companiilor canadiene si nevoii de mana de lucru”, sosirea noilor migranti ”va sustine cresterea economica”. ”Ne va ajuta sa facem fata provocarilor din anii ce vor urma, cum ar fi incetinirea ritmului de crestere a fortei de munca si lipsa mainii de lucru legata de imbatranirea populatiei”, a explicat demnitarul canadian. Rata de 6,6 persoane active la un pensionar, in 1971, a trecut la 4,2 in 2012 si risca sa scada la 2, pana in 2036, daca nici un plan de imigratie nu este pus in practica, a subliniat ministru canadian, el insusi de origine somaleza si sosit in Canada ca refugiat. Cu un acces la cetatenia canadiana a unei mari parti a rezidentilor permanenti in anii viitori, proportia canadienilor nascuti in afara granitelor tarii va continua sa creasca. Potrivit datelor ultimului recensamant, publicat saptamana trecuta, 7,5 milioane de canadieni, adica 21,9% din populatie, sunt nascuti in strainatate. O proportie care se apropie de 22,3%, inregistrata in cadrul recensamantului din 1921, un nivel record dupa crearea statului canadian, in 1967.