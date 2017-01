Campion, acuzat de exces de viteza in piscina

In anii 70 dobora recorduri si aducea medalii olimpice. In 2017 i s-a reprosat ca inoata prea repede.

David Wilkie, campion olimpic britanic la 200 metri bras la Jocurile de la Montreal, in 1976, a parasit clubul de natatie unde era abonat dupa ce a fost acuzat de personal ca inoata cu mare viteza si nu-i pasa de ceilalti utilizatori ai piscinei. Wilkie a declarat ca un oficial al piscinei din Bracknell (sud) i-a reprosat ca l-a deranjat si l-a lovit accidental pe un inotator care evolua pe un culoar adiacent al piscinei. ”Inotam craul cand deodata tipul mi-a atras atentia s-o las mai moale pentru ca am livit pe cineva”, a povestit David. Dupa o scurta discutie, fostul campion s-a dus direct la directorul clubului si si-a retras cotizatia de 190 de lire sterline, spunand ca nu mai este membru si ca acuzatiile ce i s-au adus erau ridicole iar supraveghetorii piscinei prea zelosi. Intrebat daca personalul stia ca este campion olimpic, Wilkie a raspuns, modest: Putin probabil, dar oamenii vin la piscina ca sa inoate, nu ca sa auda cum salvatorii sa le spuna cum sa inoate”. Inainte de JO de la Montreal, Wilkie a fost medaliat cu argint (200 metri bras) la JO din Munchen, in 1972. Performantele sale i-au adus Ordinul Imperiului britanic