Camion cu peste 40 de tone de azotat de amoniu, rasturnat pe DN 2C

Accidentul in care a fost implicat un camion ce transporta nu mai putin de 42 de tone de azotat de amioniu (o substanta folosita ca ingrasamant si considerata ca periculoasa la transport) a alertat autoritatile.

Autovehiculul s-a rasturnat pe DN 2C, in apropierea localitatii buzoiene Padina, pe sensul catre judetul Ialomita, din care au transmis reprezentantii Centrului Infotrafic.

La fata locului au ajuns atat pompierii, cat si politistii. Circulatia rutiera e blocata la aceasta ora.

Informatia le-a adus multora in minte tragedia de la Mihailesti, de acum 13 ani, in care a fost implicat un camion ce transporta 20 de tone de azotat de amoniu. 18 oameni au pierit in urma exploziei autovehiculului.