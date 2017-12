Camelia Bogdan se poate intoarce in magistratura

Bogdan a avut castig de cauza in instanta, in cazul contestatiei pe care a formulat-o fata de masura excluderii din magistratura, decizie ce fusese luata la inceputul acestui an.

Curtea Suprema a decis, miercuri, definitiv, ca judecatoarea se poate intoarce in magistratura, sactiunea excluderii fiind inlocuita cu una mult mai blanda- si anume mutarea disciplinara la Curtea de Apel Targu Mures, pe durata a sase luni. Masura se aplica de la mijlocul lunii ianuarie a anului viitor.

Camelia Bogdan este cunoscuta, printre altele, drept unul dintre magistratii care au dat sentinta in cazul lui Dan Voiculescu, in dosarul ICA. Fostul senator a primit 10 ani de inchusoare. Intre timp, acesta a fost eliberat conditionat.