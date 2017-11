Camelia Bogdan il face mincinos pe Basescu

Fosta judecatoare Camelia Bogdan considera ca Traian Basescu batea campii atunci cand a fost inregistrat spunand ea ar fi vrut sa-i dea 20 de ani lui Dan Voiculescu, dar a impiedicat-o Codul Penal.

Exclusa in prezent din magistratura si aflata in proces cu CSM-ul, Camelia Bogdan respinge afirmatiile facute de Traian Basescu intr-o conversatie particulara. Conversatie confirmata de Basescu dupa ce inregistrarea ei a fost prezentata public de Sebastian Ghita. Pe scurt, fostul presedinte sustinea atunci ca Bogdan a fost inclusa in completul care l-a judecat pe Dan Voiculescu cu misiunea de a-l condamna pe acesta la o pedeapsa cat mai aspra. ”Sa-i vezi dupa o zi cand spuneau: am vorbit cu Bogdan si a spus ca, daca aveam Codul Penal, ii dadea 20 de ani, a putut sa-i dea doar 10” – este fragmentul din inregistrarea cu Basescu care o incrimineaza pe Camelia Bogdan. Prezenta, ieri, la sediul CSM, Camelia Bogdan a sustinut ca Traian Basescu pur si simplu minte. ”Eu m-am inscris la Sectia I penal. S-a intamplat ca din acest concurs sa fiu repartizata la Sectia II, conform mediei obtinute (si asa a ajuns sa judece in procesul Voiculescu – n.r.). A inventat domnul Traian Basescu aceste afirmatii. Nu am folosit niciodata aceasta expresie”, s-a aparat fosta judecatoare.