Caldura excesiva a mai curmat o viata

Un barbat care a muncit in soare a cedat, pe fondul efectelor avute de caldura asupra corpului sau.

Este vorba despre un om in varsta de circa 40 de ani, din Vaslui, caruia i s-a facut rau, dupa ce a muncit in soare, pe camp, in pln cod de arsita. Desi martorii au facut tot ce se putea sa il ajute, in sensul in care l-au preluat pe barbat si l-au dus cu o masina, pentru a ajunge mai rapid in calea ambulantei chemate sa il ajute, vasluianul nu a mia putut fi salvat, potrivit Romania TV. Omul a facut stop cardiac si oricat s-au straduit medicii sa il readuca la viata, prin proceduri de resuscitare, nu a fost chip sa reuseasca sa il salveze.

Caldura excesiva din ultimele zile a mai ucis doi oameni la Iasi, care lucrasera in soare, pe camp, si unul barbat de circa 60 de ani, din Galati.