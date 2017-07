Cainii, noii influenceri pe Instagram

Dincolo de faptul ca sunt plini de farmec, cateii sunt mult mai ieftini decat omologii lor umani. Si deseori mai eficace in promovarea unor produse.

Asa cum se stie, oameni ”cool” precum manechine, DJ sau bloggeri, care au multi ”followers” pe Instagram, sunt platiti gras de companii pentru a le promova produsele. Dar oamenii au deja concurenti: cainii. In Statele Unite, mai multe marci precum Budweiser, Mercedes Benz, JetBlue sau The Body Shop au apelat la patrupede celebre pe Instagram, cum ar fi Marnie the Dog (2,1 milioane de fani) sau Loki the Wolfdog (1,5 milioane de fani) pentru promovarea produselor lor. Strategia de marketing e cat se poate de simpla: oamenii adora cainii, inclusiv pe Internet, deci o campanie publicitara in care este folosit un animal dragut are bune sanse sa fie populara si sa devina virala, chiar daca produsul respectiv nu are nici o legatura cu cainii. Cainii genereaza mai multe like-uri, la tarife mai mici comparativ cu oamenii. Mai mult, chiar marcile de produse pentru frumusete au angajat caini influenceri. In locul unei actrite, spre exemplu, o catelusa din rasa buldog, Chloe (170.000 de fani) a promovat o rochie de camera alaturi de rujuri de buze si lac de unghii. Exista chiar o agentie, ”The Dog Agency”, care se ocupa de gasirea celor mai buni caini influenceri pentru nevoile unei firme.