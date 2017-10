Cainele lui Macron a facut pe Elysee

Nemo, labradorul presedintelui Frantei, a urinat pe un semineu din palatul prezidential, in plina sedinta a sefului statului cu trei membri ai guvernului.

”Este pe cale sa faca ceva exceptional”, a rostit Emmanuel Macron, de fata cu trei secretari de stat, aratandu-l pe Nemo care ridica un picior in fata semineului, spre surprinderea asistentei. ”Se intampla des sa faca asta?”, a intrebat unul din secretari. ”Nu”, a raspuns presedintele Republicii. El a adaugat: ”Voi sunteti cei care au declansat un comportament complet neobisnuit cainelui meu”. Nemo este un labrador Griffon in varsta de doi ani si a fost adoptat la sfarsitul lunii august de la un refugiu al Societatii pentru protectia animelelor (SPA). Cainele, un mascul de culoare neagra, i-a succedat la Elysee lui Philae, o catea labrador oferita in decembrie 2014 fostului presedinte Francois Hollande de catre Federatie fostilor combatanti francezi din Montreal. In mai, Philae a parasit palatul Elysee impreuna cu stapanul ei. Potrivit unei traditii ce dureaza de 50 de ani, toti presedintii francezi au avut un caine la Elysee, majoritatea alergand un exemplar din rasa labrador.