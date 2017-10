Ca la curve: Vom plati sistemele Patriot in avans

Veselie mare. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca vom plati sistemele Patriot in avans. Primul, care va veni anul acesta, costa 765 de milioane de dolari. Daca, in Polonia, acest tip de negocieri se poarta la sange, la noi se poarta capul plecat si acceptarea oricarei conditii fara discutii. Caci avem mari barbati de stat la varful tarii…

Da, apararea costa, dar nici bugetul nostru nu-i de fier si nici buzunarele contribuabililor nu-s pline de lingouri de aur. Oricum, degeaba ne mai batem gura, intelegerea-i gata, trebuie sa scoatem paralele, ca asa zic “normele procedurale ale Foreign Military Sales (FMS)” de la americani, adica “fazele executiei bugetare –lichidarea, ordonantarea si plata – sa se parcurga anterior livrarii bunurilor si prestarii serviciilor si fara verificarea documentelor justificative care sa ateste aceasta livrare/prestare, certificarea urmand sa se realizeze pana la termenul final stabilit in contract”. Evident asta este valabil pentru toate cele sapte sisteme comandate, adica ne vom scobi, destul de repede de 3,9 miliarde dolari, la care se aduga TVA. Prima transa, pentru un prim sistem 765 de milioane de dolari. Suntem nababi, si alta nu, ma jur. Numai niste nababi pot face astfel de cumparaturi cu asemenea conditii. Si sa nu uitam, oare mentenanta si rachetele or fi incluse in acesti bani? Nu, romane, nu sunt incluse, aia e basca, dar, de data asta, platile merg la NATO, ca si acolo e nevoie de bani, si pe noi ne dau afara din casa. Pretenia romano-americana e pe cai mari, dar cu parale, vedem, ca se tine.