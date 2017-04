Ca in plina iarna: Bolnavi si gravide, salvate cu senilata

Dupa cum se stie, in ultimele 48 de ore, in cateva zone din tara – si nu doar la munte- iarna s-a intors in forta, de parca ar fi decembrie si nu aprilie, pe final. Iar angajatii MAI au intervenit in numar mare la cazuri care necesitau ajutorul lor, dar si al drumarilor si al autoritatilor locale.

Un bilant al interventiilor din acest interval, prezentat vineri dimienata de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, indica faptul ca in tot acest interval au fost peste 1.700 de reprezentanti ai Ministerului de Interne care au sarit in ajutorul romanilor din 22 de judete afectate de ploile insemnate, de viscol si zapada.

Daca in Capitala si in judetul Ilfov vremea capricioasa nu a cauzta probleme, nu la fel au stat lucrurile in alte zone din tara. Au fost situatii in care salvatorii au ajutat la scoaterea apelor din gospodariile inundate, dar si la deblocarea masinilor si la indepartarea copacilor cazuti pe drumurile publice. Insa de departe cele mai dificile interventii au fost cele menite sa ii ajute pe oamenii suferinzi aflati in zonele greu accesibile.

Senilata e de baza si primavara

In Galati, de exemplu, atat joi, cat si in decursul noptii de joi spre vineri, au fost 50 de cazuri de urgenta in care au interventi salvatorii, inclusiv la cazuri medicale. Din cate a precizat purtatorul de cuvant al IGSU, au fost “trei misiuni de salvare cu senilata si autospeciala pentru transport victime multiple in localitatile Cuca, Rediu si Plevna, fiind salvate 15 persoane dintre care patru copii si o gravida. Alte 8 persoane, care au avut nevoie de ingrijiri medicale, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sf. Apostol Andrei, din municipiul Galati”.

De asemenea, e de mentionat ca iarna a revenit si in judetul Iasi, ingreunand circulatia. Motiv pentru care, vineri dimineata, salvatorii au preluat o femeie insarcinata, cu ajutorul unei autospeciale pentru transport victime multiple din localitatea Voinesti. Bebelusul nu a mai avut rabdare si a venit pe lume chiar in masina salvatorilor, gravida fiind ajutata de o asistenta. Atat mama, cat si micutul au ajuns in siguranta la spital, din cate a anuntat oficialul IGSU.

Au fost, insa, si alte femei insarcinate care au avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la spital – un caz fiind inregistrat in localitatea Grajduri, iar un altul la Dagata.

Pamantul a luat-o la vale, intr-o localitate prahoveana

Intr-o situatie foarte dificila se afla oamenii dintr-o localitate prahoveana, unde s-a produs o alunecare de teren de proportii care a afectat o anexa si a pus in pericol 6 proprietati. Ca urmare a acestei situatii, 5 oameni au fost evacuati temporar si cazati la caminul cultural din Gornetu Cricov.

Trebuie spus, totodata, ca au fost 173 de localitati care au avut probleme cu alimentarea cu energie, intrerupta temporar de fenomenele meteo nefavorabile.

sursa foto: Facebook/ISU Prahova