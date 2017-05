C-asa vrea SUA: pasagerii europeni, fara „electronice” la bordul avioanelor

Persoanele care folosesc avionul intre Europa si Statele Unite sunt pe cale sa aiba o surpriza destul de umilitoare, adica vor fi obligati sa incarce in bagajul de cala toate dispozitivele electronice, considerate de dimensiuni mari: laptopuri, tablete, camere de filmat si chiar aparatele de fotografiat.

O astfel de decizie, spun surse CBS News, ar putea fi pusa in practica peste cateva saptamani, pe acelasi motiv in care administratia Trump a interzis astfel de aparate pentru anumite zboruri din tari predominant musulmane – frica de atentate teroriste. Si The Guardian a publicat informatii despre interzicerea la bordul avioanelor a electronicelor de acest tip intre SUA si Marea Britanie, evident o masura initiata tot de Statele Unite. La sfarsitul lunii martie, SUA a interzis mai multor companii aeriene din Orientul Mijlociu si nordul Africii(printre care Emirates, Royal Jordanian si EgyptAir) ca pasagerii lor sa aduca la bordul avioanelor dispozitive electronice mari, fiind acceptate doar telefoanele mobile. La randul ei, Marea Britanie a impus o restrictie similara pentru cinci tari din aceleasi zone, la care se adauga si Turcia.

