Busoi vrea musai o scatoalca de la Gabriela Firea

Dupa dezastrul din primavara lui 2016, PNL se pregateste de pe acum sa piarda si localele din 2020.

Dupa cum bine se stie, localele din 2016 au reprezentat inceputul sfarsitului pentru PNL. Care practic a facut Bucurestiul cadou PSD-ului dupa ce a promovat si retras, succesiv, trei candidati pentru Primaria Capitalei: Cristian Busoi, Ludovic Orban si Marian Munteanu. Finalul se cunoaste: scos la inaintare pe ultima suta de metri, Catalin Predoiu nu a reusit sa salveze turma liberala cu acele penibile 11 procente obtinute. ”Reusita” nu trebuie aruncata insa in carca lui, ci in a PNL-ului, dupa cum recunoaste in sfarsit un lider liberal. ”Inainte sa ne bata PSD-ul, PNL s-a batut singur pentru ca a avut acea suita de patru candidaturi pentru primaria Capitalei, pe care nu a inteles-o nimeni si care ne-a costat foarte mult”, s-a spovedit public Cristian Busoi acum, la finalul sarbatorilor pascale. Iar daca tot si-au recunoscut pacatele, era de asteptat ca liberalii sa coaca o strategie desteapta pentru urmatoarele locale. N-a fost sa fie, acelasi Busoi (personaj caruia Iohannis incearca in van, de aproape un an, sa-i confere ceva stralucire publica) anuntand deja ca vrea sa–si ia revansa pentru scoaterea sa din joc inainte de startul propriu zis: ”Imi doresc foarte mult ca in 2020 sa reintru (<<sa intru>> era forma corecta – n.r.) in batalia pentru Primaria Generala”, a anuntat razboinicul luminii peneliste. Anunt care, in loc sa o sperie, a bucurat-o mai mult ca sigur pe primarita Gabriela Firea, care in mod cert isi doreste un al doilea mandat.