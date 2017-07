Busoi, un Gica-contra de serviciu pentru Firea

Liderul liberalilor bucuresteni, Cristian Busoi, se pune de-a curmezisul noului spital pe care primarita Firea vrea sa-l constuiasca in zona Piperea.

Desi argumentatia lui Busoi are ceva miez, acesta acuzand-o pe Gabriela Firea ca nu urmareste decat sa ridice valoarea imobiliara a zonei dat fiind faptul ca sotul ei (Florentin Pandele) este primar in Voluntari, punerea liberalilor de-a curmezisul oricaror planuri ale primarului general doar pe motiv ca scaunul este ocupat de o pesedista nu este cea mai inteligenta abordare politica. Cristian Busoi o prefera insa, fiind astfel evident ca personajul este incapabil sa depaseasca cliseul ”orice vine de la adversarii politici este cah”. In mod normal, in administratia locala lupta politica trebuie sa dea intaietate interesului cetatenilor. Daca este un proiect bun pentru oameni, trebuie sustinut de toti consilierii, indiferent cui i-ar apartine ideea: PSD, PNL, PMP, USR etc. Desi singura corecta, strategia il depaseste in mod evident pe Busoi, motiv pentru care nu a asteptat sa rumege bine proiectul spitalului ci a cerut consilierilor PNL sa voteze contra, asta desi bucuresteniialor nu le-ar strica deloc un spital nou. La fel de adevarat este insa si ca amplasarea sa intr-o zona extrem de aglomerata si cu o infrastructura debila naste serioase semne de intrebare, dar aici s-ar mai putea negocia cu Firea, daca proiectul este intr-adevar serios. Cum insa actuala primarita generala nu este nici ea mult mai breaza decat Busoi, dovada neducerea la bun sfarsit a niciunei promisiuni, este foarte probabil ca si povestea noului spital sa se opreasca la stadiul de proiect si de sterile contre politice. Asta daca nu cumva Busoi a nimerit-o mai bine decat ar crede si Pandele chiar isi va mobiliza nevasta sa ridice spitalul, facilitand astfel si cresterea valorii terenurilor pastorite de el. Timp in care liberalii condusi de Busoi si-ar putea-o lua inca o data pe coaja pe motiv ca s-au opus unui proiect favorabil bucurestenilor.