Burger cu insecte si viermi in Elvetia

Lantul de supermarket Coop va profita de relaxarea normelor de securitate alimentara pentru a include in meniu insecte: sunt eco, sanatoase si gustoase.

Vara viitoare, Coop va lansa sandivisuri pe baza de insecte: ”bug burger” si ”bug meatballs”, estimand ca ”elvetienii vor fi incantati”. Coop nu putea pana in prezent sa vanda hrana ”neobisnuita”, inclusiv insecte, fara o autorizatie speciala. Dar, cand Biroul federal de securitate alimentara a anuntat, saptamana trecuta, relaxarea unor reguli, lantul supermarket s-a declarat gata sa ofere clientilor sansa descoperirii ”unei noi lumi a savorilor”. Coop a precizat ca este si un beneficiu pentru sanatate: insectele sunt bogate in proteine, contin vitamine esentiale, minerale si acizi grasi nesaturati. In plus, ”gustul greierilor aminteste de cel ai puilor prajiti iar viermii in faina au o aroma similara nucilor”. Coop nu este singura firma care exploateaza noul trend insectivor, numeroase firme atacand piata occidentala. Spre exemplu, in ultima perioada, 25 de magazine de acest tip au fost lansate in SUA si in Canada. Magazine specializate exista si in Franta.