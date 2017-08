“Bunesa” Oana Marica, Miss Turism de la unul la altul

Incoronata Miss Turism in 2010, Oana Marica nu se dezminte. Turismul a ramas viata ei si il practica nestingherita, dar un altfel de turism: de la un barbat la altul. Mai nou, “bunesa” s-a intors in bratele fostului iubit italian, proaspat scapat de catuse. Reintoarcerea s-a facut, bineinteles, asa cum ii sta bine oricarei dive de club: direct din bratele altuia caruia ii promisese, odata cu vederea inelului de pe deget, dragoste eterna.

Cine-i amaratul care isi plange acum in pumni? Nimeni altul decat fostul fotbalist Marius Niculae (deh, nici el nu se mai satura!). Sacrificiile acestuia atat pentru inelul de logodna oferit Oanei in Dubai, cat si pentru intretinerea, in general, a fetiscanei din Urlati nu au fost putine. Parese ca omul si-a vandut toate proprietatile pentru turismul de lux cu care era invatata Oana. Cine rade acum? Italianul Stefano Ricucci, milionar si nu prea. “Rege al imobiliarelor” pe acolo prin Roma si trecut de prima tinerete, el zice ca a tras din nou lozul castigator odata cu rezolvarea problemelor penale. A trecut acum la “rezolvarea” Oanei, uitand ca imediat dupa arestarea sa, “bunesa” din Romania s-a intors cu spatele si plecata a fost. Acum, pentru Stefano a fost suficient sa posteze cateva fotografii pe Instagram cu locatii de lux, restaurante si bijuterii, ca Oana a si “muscat”. Asa ca prezentul e cu pupaturi, vacante luxoase, caviar si cate si mai cate.

Cine e Oana lui Ricucci evazionistul

Made in Urlati, Oana s-a remarcat repede prin rapiditatea cu care detecteaza oamenii cu parale grele, insurati sau nu. Incoronata drept “Miss Turism 2010” de chiar ministrul de resort de la acea vreme, Elena Udrea, Oana detine un salon de infrumusetare in zona Dorobanti dar si o lista impresionanta de iubiti instariti. Acum vreo cinci-sase ani, Oana l-a cucerit pe Radu Frincu, fostul sef al Companiei de Asigurari-Reasigurari Exim Romania (CARE Romania), care a tinut-o multa vreme in puf pana cand, intr-o zi, a coborat pe nesteptate din Ferrari-ul lui Radu. “Bunesa” s-a reorientat rapid si s-a lipit de un medic estetician, stiut fiind ca astia castiga repede bani multi. Medicul se numeste Renert Gad si este poreclit “Winnetou”. Care era si insurat, dar ce mai conteaza, cand dragostea e mare… Si, dupa multe momente fierbinti, s-a consumat si aceasta teribila iubire bazata pe genti Hermes, pantofi Louboutin si cearsafuri din satin veritabil. Oana a intalnit, insa, un miliardar adevarat, un italian din Roma, poreclit “regele imobiliarelor”, pe numele lui Stefano Ricucci, si gentile Hermes plus blanurile de multe mii de euro au reaparut in viata “bunesei”. Pana cand au descins carabinierii si l-au incatusat pe italian. Cica nu degeaba. Ci pentru tun nesimtit de mare in ale evaziunii fiscale.