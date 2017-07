Buncarul miliardarilor paranoici!

Detin super averi, proprietati, yachturi, bolizi de lux si, pe scurt, nu mai stiu ce sa faca cu banii. Numai ca incet, incet devin si usor paranoici, pentru ca altfel cum s-a explica „fita” de a cumpara buncare de milioane de dolari, de frica unor atacuri nucleare sau catastrofe naturale.

Chiar daca Apocalipsa are deocamdata alte planuri, interprinzatorul Larry Hall le-a pus in aplicare pe ale sale: a cumparat in statul american Kansas, un complex construit pe 15 etaje, sub pamant, in care se poate supravietui chiar si dupa cele mai mari dezastre naturale, de la tornade, inundatii, incendii de amploare, si pana la atacuri nucleare. Asta pentru ca inainte structura buncarului adapostea un siloz de rachete balistice, construit de Corpul Inginerilor din Armata SUA. Hall a cumparat situl dezafectat si a cheltuit 20 de milioane de dolari transformandu-l intr-un complex de apartamente de lux. Compania sa, Survival Condo, vinde “locuintele” la preturi cuprinse intre 1,5 milioane de dolari si 4 milioane de dolari. Ziduri de beton groase de 3 metri, acoperis capabil sa reziste la vanturi mai mari de 500 de mile pe ora, internet cu fibra optica, un cinematograf, o sala de clasa, o piscina interioara si spa, un centru medical, bar, zid de alpinism, sala de gimnastica si biblioteca, peretii apartamentelor dotati cu LED-uri, cam astea sunt dotarile buncarului de lux, care isi poate sustine propretarii timp de cinci ani, prin cresterea unor specii de pesti sau legume in sere hidroponice. Se adauga o camera cu arme si munitie si un poligon de tragere. Compania Survival Condo sustine ca are clienti in intregul Kansas, primul set de apartamente a fost vandut inainte de terminarea constructiei in 2012, iar cel de-al doilea complex este rezervat in proportie de 50%. Lucrarile se vor termina in toamna anului viitor.