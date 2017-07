Bunaciuni trecute de 50 de ani

De regula,suntem asaltati de imagini cu doamne, si, de la o vreme ni se mai prezinta si cucoane care arata foarte bine la 45-50 de ani. Exemple sunt destule. Desigur, nu mai luam in calcul damele de la 20-25 de ani care fac furori pe podiumurile de moda sau pe covorul rosu de la Cannes. Dar, exista si barbati bine, cu atitudine si care demonstreaza zilnic ca varsta este numai un numar, domni care rup inimile privitoarelor care si-ar dori o intalnire romantica cu acesti casanova moderni. Veti spune ca e vorba de bani. Si da, si nu. Unii se intretin pentru ca asa le place, altii pentru ca asta le e meseria, aceea de a arata bine. In imaginile alaturate aveti cateva exemple explozive, barbati care sunt urmariti pe Instagram de sute de mii de doamne, ba chiar si domni. Ei au ajuns sa fie idolatrizati si sa fie cunoscuti in intrega lume.