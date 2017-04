Bulgarii ne-au tras-o si de Paste. Au cea mai ieftina plaja din Europa!

Peste 100.000 de romani au cheltuit 7 milioane de euro de Paste pe serviciile turistice ale hotelurilor si pensiunilor din tara, dar deschiderea sezonului pe litoral in aceasta perioada a fost un fiasco.

Vremea nu a tinut cu hotelierii de pe malul marii: au fost puse la dispozitie cam 3000 de locuri, insa au fost vandute abia 900. In rest, turistii au contemplat hoteluri inchise, restaurante cu obloanele trase, lucrari de renovare, muncitori si praf – un peisaj dezolant. Pachetele speciale de sarbatori n-au provocat imbulzeala pe la receptii: atunci cand pentru trei nopti de cazare, standard, cu mic dejun inclus, platesti de la 500 de lei de persoana si nu prea ai ce face pe-afara, clientii te ocolesc. Si, ca tot vine vara, se duc pe litoralul bulgaresc al Marii Negre, unde se gaseste cea mai ieftina plaja din Europa, spune site-ul britanic Post Office, intr-o statistica care acopera 19 destinatii de vacanta europene. Vecinii bulgari si-au revendicat primul loc cu Sunny Beach(in apropiere de Burgas), o statiune unde turistul plateste 37 de euro pentru un „cos zilnic” necesar intr-o calatorie. A doua clasata este plaja Algarve, Portugalia, unde cheltuielile sunt in medie de 58 de euro, iar in Costa del Sol, Spania, suma zilnica este de 61 euro pe zi. Lista plajelor low-cost este completata cu Marmaris(Turcia) si Phaphos(Cipru). Cele mai scumpe plaje din Europa sunt Ibiza(Insulele Baleare), Sorrento(Italia), Nisa(Franta), Zadar(Croatia) si Lisabona(Portugalia). Revenind pe tarmurile autohtone, pe cine incalzeste ca plaja din Corbu(20 de km, dar neamenajati) este in topul celor mai frumoase din lume, cand statiunile pierd, ca in fiecare an, startul sezonului, iar investitorii particulari stau dupa amatorismul autoritatilor care nu au nici acum o strategie coerenta pentru litoralul romanesc?

Romanii prefera vacante la parinti, bunici, rude sau prieteni

Si anul trecut turistii romani au preferat calatoriile de scurta durata, de mai putin de patru innoptari, si cazarea la parinti, bunici, rude sau prieteni, conform datelor Institutului National de Statistica. Astfel, 63,9% dintre romani au preferat cazarea la rude si prieteni. Urmeaza cazarea in hoteluri si unitati similare, in proportie de 15,1%, si cea in alte unitati de cazare – 10,6%. Luna de varf pentru calatoriile de vacante in tara a fost luna decembrie, cu o pondere de 17,5% din totalul calatoriilor interne, iar pentru cele externe luna de varf a fost luna august, cu o pondere de 25%.