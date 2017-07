Buletinul electronic va costa 20 de euro

Noua carte de identitate ar putea fi disponibila de anul viitor si va avea dimensiunea unui permis auto sau a unui card bancar. Pretul ei va fi suportat de cetatean.

In cadrul dezbaterii de la Ministerul Afacerilor Interne s-a prezentat forma noii carti de identitate, precizandu-se ca nu va fi obligatorie preschimbarea, in momentul aparitiei acesteia. In momentul in care cetateanul va opta pentru noul document cu date biometrice, acesta va prelua si functiile cardului de sanatate. Noua carte de identitate va fi inscriptionata fata-verso, va contine data nasterii si semnatura olografa. Documentul va contine un CIP care permite accesarea serviciilor electronice prin utilizarea certificatului electronic emis de MAI pentru autentificarea in sistemele informatice. Va permite stocarea in conditii de siguranta a datelor biometrice ale titularului, respectiv imaginea faciala si, optional, imaginile impresiunilor papilare a doua degete. De asemenea, va permite utilizarea semnaturii electronice. Costurile acestui proiect nu vor depasi 1 milion de euro, pentru modificarea infrastructurii centrale , insa vor creste pana la 6,5 milioane de euro la nivel local, unde “totul depinde foarte mult de vechimea statiilor si sistemelor de operare, cat de vechi sunt”, precizeaza MAI. In Uniunea Europeana, cartea electronica de identitatate costa15-20 de euro, si nici MAI nu intentioneaza sa se situeze sub acest pret.