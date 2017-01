Budigai antiimigrant

Germania este lovita de un val urias de violuri, mai toate fiind puse pe seama numerosilor imigranti sositi in tara nr 1 din UE. Antreprenorii nu au intarziat sa profite de situatie.

Si uite asa s-a format o noua piata care a prins rapid la segmentul vizat: nemtoaicele care se tem de atacurile sexuale ale imigrantilor. Si uite asa, centurile de castitate au revenit la mare moda, dupa ce acestea au fost considerate o barbarie antifeminina. Astfel, o intreprinzatoare germana a inventat un soi de sort lung pana la genunchi, cu un soi de incuietoare pe sold, care, spune nemtoaica Sandra Seilz, protejeaza femeile impotriva oricaror atacuri in zona organelor. In plus, pantalonasul, care seamana izbitor cu un fel de izmene, este facut din acelasi material ca vestele anti-glont si nu poate fi rupt. In plus, are si o alarma care alerteaza trecatorii asupra atentatului la pudoare. Si, cica, primele 150 de sorturi au fost vandute intr-o singura zi. Sandra Seilz este si inventatoarea produsului si spune ca ideea i-a venit dupa ce chiar ea ar fi fost asaltata de trei barbati de origine nord-africana, atunci cand facea jogging prin padure. Seliz insa nu este singura pe piata, si internetul e plin de oferte asemanatoare, cu fel de fel de dispozitive antiviol printre care se numara sutienul dotat cu spray iritant sau alte centuri de castitate cu GPS si un cutitas ascuns la nivelul taliei.

