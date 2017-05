Budapesta sub ape. Urmeaza Romania?

O ploaie torentiala a lovit, miercuri, Budapesta, si nivelul cantitativ al ploii a fost atat de mare incat oamenii au nevoie de barci pentru a circula prin anumite zone din oras.

Partea mai prosta este ca vremea care a dat de furca ungurilor e in drum spre noi. Astfel, meteorologii au anuntat o avertizare de vijelii pentru tara noastra incepand de joi dupa-amiaza pana sambata dimineata. Cateva zile de furtuni puternice insotite de fulgere sunt asteptate in unele parti din Europa de Est si din Peninsula Balcanica, inclusiv in Romania, in aceasta saptamana. Vor urma cateva zile de furtuni cu trasnete si ploi din nordul Greciei spre Polonia, Belarus si vestul Ucrainei. Asa dupa cum avertizeaza accuweather.com, vremea cea mai rea este asteptata sa fie in Serbia, in vestul Romaniei, Ungaria, estul Slovaciei si sud-vestul Ucrainei. Pe parcursul zilei de vineri (5 mai) si in cursul noptii de vineri spre sambata (5/6 mai), manifestarile de instabilitate atmosferica se vor semnala cu precadere in zonele deluroase si montane, precum si in Oltenia, Transilvania si local in Muntenia. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, trecator si cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina.