Budapesta il umple de stima pe Iohannis

Baletul diplomatic la care a apelat Klaus Iohannis pentru a depasi impasul creat de cantarea ”imnului secuilor” in debutul vizitei sale in Har-Cov le-a dat aripi extremistilor maghiari, care nu au ratat ocazia de a ”lauda” tinuta de drepti in care Iohannis a audiat slagarul in cauza.

Laudele la misto i-au fost administrate presedintelui Romaniei de catre vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt. Prezent, ieri, la Universitatea de Vara ”Tusvanyos”, acesta a declarat ca vizita efectuata de Klaus Iohannis ”in secuime” poate fi numita una ”corecta si pozitiva” si asta pentru ca seful statului roman ”a ascultat stand drepti si cu multa stima imnul secuiesc” iar la final a acceptat in dar un steag secuiesc. Tupeist fara margini, oficialul ungar a cantat in continuare in struna extremistilor maghiari din Romania sustinand ca este un semn de-a dreptul pozitiv faptul ca presedintele Romaniei a respins autonomia pe criterii etnice, dar a vorbit ”totusi” de autonomia locala si regionala – atitudine catalogata drept o ”acceptare partiala a ideii de autonomie”. Cum gura pacatosului adevar graieste, nepoftitul si impertinentul oaspete a zbarcit-o la sfarsit, cand a declarat plin de emfaza: ”Nu suntem cetateni de rangul doi, ce se cuvine altora ni se cuvine si noua”. Afirmatie cu care suntem si noi intru totul de acord, motiv pentru care poftim toate autoritatile competente sa puna saua legii si pe descendentii cu bube-n cap ai lui Attila Han, nu numai pe nepotii corupti ai lui Decebal si Traian. Nu de alta, dar infractorii care raspund ”nem tudom” in fata procurorilor scapa ca prin minune de acuzatii si dosare, asta in timp ce majoritarii pe care a pus Justitia pleoapa infunda inchisorile macar in calitate de arestati preventiv. Toata aceasta discriminare pozitiva se intampla insa doar din cauza ca noi majoritarii am inteles totul gresit. Luminati de Semjen Zsolt, am priceput in sfarsit ca maghiarii tanjesc de fapt doar dupa un tratament egal cu al romanilor. Iar daca romanilor li se cuvine inchisoarea atunci cand dau iama in legi, de gratii trebuie sa aiba parte si concetatenii nostri maghiari chiar si atunci cand nu dau iama in banul public (am dat un exemplu la intamplare) ci ”doar” batjocoresc insemnele nationale sau epureaza administratia locala de romani in zonele unde sunt ei majoritari.