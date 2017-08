Bucurestiul, sub Cod galben de canicula: maxime de 37 de grade

Intreaga tara se afla, miercuri, sub incidenta unor Coduri de canicula – fie Galben- cum se intampla in cazul Capitalei – fie Portocaliu.

Codul galben emis de ANM vizeaza, de altfel, cea mai mare parte a tarii, respectiv Muntenia, Dobrogea, Moldova, dar si nordul si estul Olteniei, precum si sud-estul Transilvaniei. Specialistii spun ca termometrele vor arata valori maxime de 35-37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Situatia va fi si mai greu de suportat, in privinta vremii, in Banat, Crisana si Maramures, dar si in sud-vestul Olteniei si in mare parte sin Transilvaniei, unde, din cate au transmis reprezentantii Administratiei Nationale de meteorologie, “disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent intre 36 si 39 de grade”.