Bucurestiul e duminica sub COD PORTOCALIU de canicula

Nici ultima zi a saptamanii nu a dus o scadere a gradelor indicate de termometre, canicula ce a pus stapanire pe mai toate zonele Romaniei, de zile intregi, resimtindu-se din plin si duminica, inclusiv in Bucuresti, oras aflat sub incidenta unui COD PORTCALIU de caldura.

Cu mult mai cald este, insa, in judetele Dolj si Mehedinti, aflate la aceasta sub umbrela unui COD ROSU de canicula, cu maxime anuntate de meteorologi de 40-41 de grade. Tot din directia ANM-ului s-a anuntat inca din ziua precedenta ca, duminica, in Muntenia, Dobrogea, Banat, mare parte a Moldovei si Transilvaniei, dar si in estul si nordul Olteniei si in sudul Crisanei temperaturle vor ajunge sa arate temperaturi de 36-39 de grade.

Mai norocosi sunt, pe final de saptamana, locuitorii din nordul tarii unde, asa cum se poate vedea aruncand un ochi pe harta atasata, este valabila, pe parcursul zilei de 6 august, doar o avertizare COD GALBEN de canicula.