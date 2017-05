Bucurestenii, „sardele in wi-fi gratuit”!

In loc sa-si inlocuiasca harburile in care se inghesuie calatorii, RATB s-a lipit de proiectul primaritei Firea si va lansa o licitatie pentru exact ce nu suporta amanare, ca-n rest le-a facut pe toate: internet wi-fi gratuit pentru 1580 de mijloace de transport, un moft estimat la 1,34 milioane de euro, fara TVA.

Dupa ce inspectorii ANPC au amendat RATB pentru ca autobuzele, tramvaiele si troleibuzele pun in pericol sanatatea calatorilor, elegant spus, adica put de-ti muta nasul de mizerie, focare de infectii pe roti si sine, o mare parte din parcul de autobuze nu au aer conditionat, iar peste 70% din tramvaie sunt ruginite, jegoase, in timpul verii temperatura dinauntrul lor sare lejer de 45 de grade, o adunatura de fiare vechi care trebuia dusa, de mult, la casat, cu toate astea ne vom sufoca in continuare in conservele RATB, dar, ehe, cine va avea wi-fi gratuit! Cum circula conservele RATB la orele de varf? Daca n-ar fi Mercedesuri, autobuzele s-ar rupe-n doua de aglomerate (si putine) ce sunt (in tramvaie doar boschetarii fac spatiu in jurul lor), iar anuntatele benzi unice pentru transportul in comun, bune si alea, n-o sa rezolve mare lucru: degeaba faci drumuri late daca nu le poti elibera, spatii de parcare ioc, in continuare masini lasate pe banda intai, la care se adauga infrastructura rutiera bananiera a targului numit Bucuresti aflat pe locul 5 in lume in clasamentul aglomeratiei. RATB nu poate sa faca miracole, dar nu se vede macar o injghebare a unui proiect coerent de civilizare a vehiculelor sale. Ce ofera Regia pentru 600 de lei anual, costul legitimatiei de calatorie: nervi, aglomeratie si mega-mizerie, asezonate, musai, cu wi-fi gratuit.