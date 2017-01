Bucurestenii s-au calcat in picioare la metrou!

Aceleasi imagini de tara in refugiu s-au vazut in statiile de metrou: ieri dimineata, mii de persoane au umplut pana la refuz peroanele, riscand sa cada pe sine. Sau sa-si rupa picioarele pe treptele inzapezite la intrarea scarilor din pasajele subterane de la Universitate si Obor, care, atentie, “nu sunt gestionate”, de catre Metrorex, dupa cum zice un comunicat al companiei!

Gerul rimeaza cu RATB-ul, cosmaruri pentru bucuresteni. Al doilea, transportul in comun, carevasazica, a cazut, la primul contact cu iarna –o traditie, la noi. Oamenii s-au bulucit in subteran pentru ca s-au blocat autobuzele, troleibuzele si ruginiturile pe sine, numite, in continuare, tramvaie – o retea de transport incremenita in perioada Ceausescu.

Prin urmare, a ramas alternativa metroului. Ce-a urmat se vede in fotografii, o supra aglomerare a traficului, care a facut ca ISU Bucuresti si Politia Metrou sa trimita echipaje pentru a dirija calatorii si evitarea incidentelor. Chiar daca Metrorex sustine ca functioneaza la capacitate maxima, 62 de trenuri circula cu succesiuni de 3 minute la orele de varf pe Magistrala 2, si 2-3 minute pe tronsonul comun Eroilor-Nicolae Grigorescu, operatorul este vizibil depasit de situatie, anuntand, in cursul zilei, ca este posibila limitarea accesului in statii.

